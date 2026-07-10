Григорий Лепс выпустил вторую часть альбома "Мира в дом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Григорий Лепс выпустил вторую часть нового альбома "Мира в дом", в которую вошли 19 песен, из них три премьеры.
- Ранее, 22 мая, музыкант выпустил первую часть нового альбома, состоящую из 18 композиций.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс выпустил вторую часть нового альбома "Мира в дом", в которую вошли 19 песен, из них - три премьеры.
Ранее, 22 мая, музыкант выпустил первую часть нового альбома, состоящую из 18 композиций.
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"Премьера альбома! Григорий Лепс - "Мира в дом. Часть 2". Во вторую часть альбома "Мира в дом" вошли 19 песен: восемь уже знакомых вам дуэтов и одиннадцать сольных композиций, среди которых - три абсолютные премьеры", - написал он в своем Telegram-канале.
Лепс также выразил благодарность авторам, музыкантам, аранжировщикам, звукорежиссерам и всей команде, которая работала над новым релизом.
"Это результат нашего общего труда. И, конечно, спасибо слушателям - за доверие, любовь к нашей музыке и поддержку. CD-версия альбома уже в работе. Приятного прослушивания! Счастья вам и крепкого здоровья!" - заключил артист.
Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог", который вышел в 1995 году. Песня "Натали", которая вошла в пластинку, стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.
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