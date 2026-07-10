Григорий Лепс выпустил вторую часть альбома "Мира в дом"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс выпустил вторую часть нового альбома "Мира в дом", в которую вошли 19 песен, из них - три премьеры.

Лепс также выразил благодарность авторам, музыкантам, аранжировщикам, звукорежиссерам и всей команде, которая работала над новым релизом.

"Это результат нашего общего труда. И, конечно, спасибо слушателям - за доверие, любовь к нашей музыке и поддержку. CD-версия альбома уже в работе. Приятного прослушивания! Счастья вам и крепкого здоровья!" - заключил артист.