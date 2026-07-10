Леопарда-прабабушку впервые зафиксировали в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье самка леопарда по имени Грация стала первой известной науке прабабушкой среди леопардов.
- Грация — мать-героиня, которая подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года.
- Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки «Земли леопарда», и на данный момент родословная Грации — одна из самых длинных известных науке, это целых четыре поколения.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье зарегистрировали первую в истории самку леопарда, ставшую прабабушкой, сообщило учреждение.
"Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным", — говорится в сообщении.
Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки "Земли леопарда". Как выяснилось, ее внучка Leo 280F родила котенка.
На сегодняшний день как минимум семь взрослых котят Грации расселились на территории нацпарка, один — освоился в Китае. Родословная этой кошки стала одной из самых длинных, известных науке, в ней насчитывается целых четыре поколения.
Как рассказали РИА Новости в "Земле леопарда", момент появления внуков и правнуков удалось отследить только благодаря многолетней работе самой большой сети фотомониторинга.
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"Именно по отношению к дальневосточным леопардам специалисты "Земли леопарда" являются единственными, кто имеет возможность изучать изменения внутри популяции и составлять генеалогическое древо. Коллеги из Китая на данный момент такую работу не ведут. Сейчас на территории национального парка одновременно фиксируются и бабушки, и внуки, и теперь даже прабабушка. Это уникальный случай", — добавил собеседник агентства.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке у китайско-российской границы. Еще несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.