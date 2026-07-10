Леопарда-прабабушку впервые зафиксировали в Приморье

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"Именно по отношению к дальневосточным леопардам специалисты "Земли леопарда" являются единственными, кто имеет возможность изучать изменения внутри популяции и составлять генеалогическое древо. Коллеги из Китая на данный момент такую работу не ведут. Сейчас на территории национального парка одновременно фиксируются и бабушки, и внуки, и теперь даже прабабушка. Это уникальный случай", — добавил собеседник агентства.