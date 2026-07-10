Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС.
- Меморандум о сотрудничестве по этому вопросу уже подписан с госкорпорацией «Росатом», ведется работа в области подготовки кадров.
БУЖУМБУРА (Бурунди), 10 июл - РИА Новости. Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС, уже подписан меморандум о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", ведется работа в области подготовки кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Бурунди.
"Конечно же, это атомная энергетика: АЭС малой мощности, в которых многие заинтересованы, в том числе наши бурундийские друзья. Они заключили соответствующий меморандум с нашей корпорацией "Росатом", и уже идет обучение бурундийцев", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Бурунди.
В ходе визита в Бурунди обсуждались также предложенные россией проекты в сфере гидроэнергетики, указал Лавров. Эта страна станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.