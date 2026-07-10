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Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.07.2026
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19:44 10.07.2026
Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС, заявил Лавров

Лавров: Бурунди подписала меморандум о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС.
  • Меморандум о сотрудничестве по этому вопросу уже подписан с госкорпорацией «Росатом», ведется работа в области подготовки кадров.
БУЖУМБУРА (Бурунди), 10 июл - РИА Новости. Бурунди заинтересована в строительстве малых АЭС, уже подписан меморандум о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", ведется работа в области подготовки кадров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Бурунди.
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"Конечно же, это атомная энергетика: АЭС малой мощности, в которых многие заинтересованы, в том числе наши бурундийские друзья. Они заключили соответствующий меморандум с нашей корпорацией "Росатом", и уже идет обучение бурундийцев", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Бурунди.
В ходе визита в Бурунди обсуждались также предложенные россией проекты в сфере гидроэнергетики, указал Лавров. Эта страна станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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ЭкономикаБурундиРоссияЭфиопияСергей ЛавровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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