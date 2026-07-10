Лавров пригласил главу МИД Бурунди посетить Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.
- Он отметил, что позиции России и Бурунди совпадают по большинству принципиальных вопросов международной проблематики.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.
Министр отметил, что переговоры в Бужумбуре стали продолжением диалога, начатого в декабре прошлого года в Каире на полях второго министерского форума партнерства Россия-Африка.
По словам Лаврова, по международной проблематике позиции двух стран совпадают по большинству принципиальных вопросов.
Бурунди стала последней остановкой африканского турне министра на этой неделе. Ранее Лавров посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.