Лавров пригласил главу МИД Бурунди посетить Москву

Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы

Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.

Он отметил, что позиции России и Бурунди совпадают по большинству принципиальных вопросов международной проблематики.

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.

"Договорились продолжить наши консультации, наши переговоры в ходе визита господина Бизиманы в Москву . Надеюсь, он выберет удобное время. Мы обязательно должны поддерживать ритмичные контакты" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бурундийским коллегой.

Министр отметил, что переговоры в Бужумбуре стали продолжением диалога, начатого в декабре прошлого года в Каире на полях второго министерского форума партнерства Россия-Африка.

По словам Лаврова, по международной проблематике позиции двух стран совпадают по большинству принципиальных вопросов.