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Лавров пригласил главу МИД Бурунди посетить Москву - РИА Новости, 10.07.2026
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19:00 10.07.2026
Лавров пригласил главу МИД Бурунди посетить Москву

Сергей Лавров пригласил Эдуарда Бизиману посетить Москву

© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© МИД России
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.
  • Он отметил, что позиции России и Бурунди совпадают по большинству принципиальных вопросов международной проблематики.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Бурунди Эдуарда Бизиману посетить Москву.
"Договорились продолжить наши консультации, наши переговоры в ходе визита господина Бизиманы в Москву. Надеюсь, он выберет удобное время. Мы обязательно должны поддерживать ритмичные контакты" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бурундийским коллегой.
Министр отметил, что переговоры в Бужумбуре стали продолжением диалога, начатого в декабре прошлого года в Каире на полях второго министерского форума партнерства Россия-Африка.
По словам Лаврова, по международной проблематике позиции двух стран совпадают по большинству принципиальных вопросов.
Бурунди стала последней остановкой африканского турне министра на этой неделе. Ранее Лавров посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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