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Россия и Бурунди договорились об углублении сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 10.07.2026
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18:57 10.07.2026
Россия и Бурунди договорились об углублении сотрудничества, заявил Лавров

Лавров: Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению сотрудничества

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил Сергей Лавров.
  • Стороны обсудили конкретные проекты в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди.
БУЖУМБУРА (Бурунди), 10 июл - РИА Новости. Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы договорились о конкретных шагах, которые требуется сделать, чтобы продвигаться вперед по всем направлениям. Особое внимание договорились уделить расширению, углублению торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
По словам министра, стороны обсудили ряд конкретных проектов, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди, - "прежде всего, в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики".
Бурунди станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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ЭкономикаБурундиРоссияЭфиопияСергей Лавров
 
 
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