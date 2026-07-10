Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи

Россия и Бурунди договорились об углублении сотрудничества, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил Сергей Лавров.

Стороны обсудили конкретные проекты в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди.

БУЖУМБУРА (Бурунди), 10 июл - РИА Новости. Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились о конкретных шагах, которые требуется сделать, чтобы продвигаться вперед по всем направлениям. Особое внимание договорились уделить расширению, углублению торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди

По словам министра, стороны обсудили ряд конкретных проектов, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди, - "прежде всего, в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики".