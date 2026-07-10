Россия и Бурунди договорились об углублении сотрудничества, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил Сергей Лавров.
- Стороны обсудили конкретные проекты в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди.
БУЖУМБУРА (Бурунди), 10 июл - РИА Новости. Россия и Бурунди договорились о шагах по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, стороны обсудили ряд конкретных проектов, которые российские компании готовы реализовывать в Бурунди, - "прежде всего, в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики".
Бурунди станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.