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Лавров проводит встречу с президентом Бурунди - РИА Новости, 10.07.2026
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18:07 10.07.2026 (обновлено: 18:17 10.07.2026)
Лавров проводит встречу с президентом Бурунди

Лавров проводит встречу с Ндайишимийе

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи. 10 июля 2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
  • Перед встречей с президентом Лавров встретился с главой МИД Бурунди Эдуардом Бизиманой.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом встречи стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием.
До этого Лавров встретился с главой МИД страны Эдуардом Бизиманой.
Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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