Лавров проводит встречу с президентом Бурунди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
- Перед встречей с президентом Лавров встретился с главой МИД Бурунди Эдуардом Бизиманой.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом встречи стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием.
До этого Лавров встретился с главой МИД страны Эдуардом Бизиманой.
Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.