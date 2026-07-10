Отмечается, что сокращения начнутся уже 1 августа. По информации RT, в первом квартале 2026 года объем грузоперевозок компании упал на 18%.

Позднее источник сообщил, что после публикации у RT материала о сокращениях в LDz Cargo начали искать тех, кто "сотрудничает с русскими".

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.