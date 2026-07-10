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Крупнейшая грузовая фирма Латвии сократит штат из-за санкций против России - РИА Новости, 10.07.2026
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18:47 10.07.2026 (обновлено: 18:55 10.07.2026)
Крупнейшая грузовая фирма Латвии сократит штат из-за санкций против России

RT: LDz Cargo уволит почти 30% сотрудников из-за санкций против России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФуры на белорусско-латвийской границе
Фуры на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Фуры на белорусско-латвийской границе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • LDz Cargo вынуждена уволить почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций.
  • Сокращения в компании начнутся 1 августа, при этом в первом квартале 2026 года объем грузоперевозок LDz Cargo упал на 18%.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Крупнейшая грузовая компания в Латвии LDz Cargo вынуждена уволить почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций, сообщает телеканал RT.
"Крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на анонимного сотрудника LDz Cargo.
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Отмечается, что сокращения начнутся уже 1 августа. По информации RT, в первом квартале 2026 года объем грузоперевозок компании упал на 18%.
"После введения санкций против России зарплаты у людей упали из-за того, что их лишили подработок... Избежать сокращения удалось тем, кто согласился перейти на другую должность с еще более низким окладом", - уточняет телеканал.
Позднее источник сообщил, что после публикации у RT материала о сокращениях в LDz Cargo начали искать тех, кто "сотрудничает с русскими".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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