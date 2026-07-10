Лаос официально стал партнером по диалогу ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ Шанхайская организация сотрудничества подписала с Лаосом меморандум о предоставлении ему статуса партнера ШОС по диалогу.

Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан в Пекине.

Меморандум фиксирует права, обязанности и направления будущего взаимодействия между сторонами.

ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества в пятницу подписала меморандум с Лаосом о предоставлении ему статуса партнера ШОС по диалогу, передает корреспондент РИА Новости.

Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан в Секретариате организации в Пекине.

Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу организации было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года. Подписание меморандума завершает все необходимые процедуры и является ключевой спецификой этого статуса. В документе зафиксированы базовые права, обязанности и направления будущего взаимодействия.

В соответствии с правилами, партнер по диалогу получает возможность участвовать в профильных совещаниях, встречах министров и экспертных форумах по направлениям, оговоренным в меморандуме.