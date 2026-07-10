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Лаос официально стал партнером по диалогу ШОС - РИА Новости, 10.07.2026
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06:44 10.07.2026
Лаос официально стал партнером по диалогу ШОС

ШОС предоставила Лаосу статус партнера по диалогу организации

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шанхайская организация сотрудничества подписала с Лаосом меморандум о предоставлении ему статуса партнера ШОС по диалогу.
  • Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан в Пекине.
  • Меморандум фиксирует права, обязанности и направления будущего взаимодействия между сторонами.
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества в пятницу подписала меморандум с Лаосом о предоставлении ему статуса партнера ШОС по диалогу, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан в Секретариате организации в Пекине.
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Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу организации было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года. Подписание меморандума завершает все необходимые процедуры и является ключевой спецификой этого статуса. В документе зафиксированы базовые права, обязанности и направления будущего взаимодействия.
В соответствии с правилами, партнер по диалогу получает возможность участвовать в профильных совещаниях, встречах министров и экспертных форумах по направлениям, оговоренным в меморандуме.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка и Лаос.
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