Лантратова помогла отменить судебное решение в отношении матери бойца СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла отменить незаконно принятое судебное решение о взыскании долга за отопление с матери бойца СВО.
- Прокуратура Верхнекамского района Кировской области быстро отреагировала на запрос аппарата федерального омбудсмена.
- Незаконный судебный приказ был отменен, исполнительное производство закрыто, деньги списаны не были.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла отметить незаконно принятое судебное решение, согласно которому с матери бойца СВО требовали взыскать крупную сумму долга за отопление.
"К нам обратилась мать бойца СВО. Женщина столкнулась с проблемой: местная теплоснабжающая компания через суд потребовала взыскать с нее крупную сумму долга за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес судебный приказ, а приставы возбудили исполнительное производство", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Как подчеркнула федеральный омбудсмен, ее аппарат направил запрос в прокуратуру Верхнекамского района Кировской области, чтобы детально разобраться в ситуации.
"Коллеги из прокуратуры отреагировали очень быстро. В итоге справедливость восторжествовала - незаконный судебный приказ был полностью отменен! Судебные приставы закрыли исполнительное производство, деньги списаны не были", - добавила она.
В сообщении Лантратова также поблагодарила прокуратуру Верхнекамского района Кировской области за оперативную помощь и чуткое отношение к семье военнослужащего.