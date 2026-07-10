Лантратова помогла отменить судебное решение в отношении матери бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла отменить незаконно принятое судебное решение о взыскании долга за отопление с матери бойца СВО.

Прокуратура Верхнекамского района Кировской области быстро отреагировала на запрос аппарата федерального омбудсмена.

Незаконный судебный приказ был отменен, исполнительное производство закрыто, деньги списаны не были.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла отметить незаконно принятое судебное решение, согласно которому с матери бойца СВО требовали взыскать крупную сумму долга за отопление.

"К нам обратилась мать бойца СВО. Женщина столкнулась с проблемой: местная теплоснабжающая компания через суд потребовала взыскать с нее крупную сумму долга за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес судебный приказ, а приставы возбудили исполнительное производство", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Как подчеркнула федеральный омбудсмен, ее аппарат направил запрос в прокуратуру Верхнекамского района Кировской области , чтобы детально разобраться в ситуации.

"Коллеги из прокуратуры отреагировали очень быстро. В итоге справедливость восторжествовала - незаконный судебный приказ был полностью отменен! Судебные приставы закрыли исполнительное производство, деньги списаны не были", - добавила она.