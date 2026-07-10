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Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег - РИА Новости, 10.07.2026
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13:11 10.07.2026
Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег

Кузьменко: перевод денег по просьбе прохожего может быть мошеннической схемой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о возможной мошеннической схеме, связанной с предложением перевести деньги на карту в обмен на наличные.
  • По словам эксперта, такие предложения могут быть частью преступной схемы по отмыванию украденных денег, где жертва рискует не только деньгами, но и свободой.
  • Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, которых мошенники часто поджидают возле школ и торговых центров.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предложение незнакомца перевести деньги на карту в обмен на наличные на улице может быть частью мошеннической схемы, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, - это потенциальная угроза. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы", - сказал Кузьменко в беседе с "Лентой.ру".
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По словам эксперта, злоумышленник подходит к прохожему и просит перевести безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные, объясняя это, например, необходимостью оплатить такси. На деле человек становится подставным лицом - через его счет прогоняют украденные деньги, чтобы замести следы, добавил специалист.
Кузьменко предупредил, что законный обмен денег на улице не происходит спонтанно.
"Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Жертва получает "грязные" деньги, а взамен переводит мошеннику со своего счета "чистые". В результате законный владелец украденных наличных выходит на того, кто их получил, а не на вора", - отметил Кузьменко.
Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, которых мошенники часто поджидают возле школ и торговых центров, предлагая небольшой процент за простые операции с картами, добавил эксперт.
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