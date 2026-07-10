Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о возможной мошеннической схеме, связанной с предложением перевести деньги на карту в обмен на наличные.

По словам эксперта, такие предложения могут быть частью преступной схемы по отмыванию украденных денег, где жертва рискует не только деньгами, но и свободой.

Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, которых мошенники часто поджидают возле школ и торговых центров.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предложение незнакомца перевести деньги на карту в обмен на наличные на улице может быть частью мошеннической схемы, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

"Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, - это потенциальная угроза. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы", - сказал Кузьменко в беседе с "Лентой.ру"

По словам эксперта, злоумышленник подходит к прохожему и просит перевести безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные, объясняя это, например, необходимостью оплатить такси. На деле человек становится подставным лицом - через его счет прогоняют украденные деньги, чтобы замести следы, добавил специалист.

Кузьменко предупредил, что законный обмен денег на улице не происходит спонтанно.

"Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Жертва получает "грязные" деньги, а взамен переводит мошеннику со своего счета "чистые". В результате законный владелец украденных наличных выходит на того, кто их получил, а не на вора", - отметил Кузьменко.