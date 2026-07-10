Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму и Севастополе в конце июня ввели режим ЧС регионального характера из-за перебоев с электроэнергией.

Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи, включая продуктовые и гигиенические наборы, питьевую воду и технические средства реабилитации.

В Севастополе 15 июля откроется центр содействия населению в условиях ЧС с системами для очистки воды и резервными аккумуляторами.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Сформированы запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в Крыму в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Российского Красного Креста.

Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных с перебоями с электроэнергией из-за атак ВСУ.

"Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности крымского и севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В частности, в Республике Крым уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

"В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации", - подчеркнули в пресс-службе.