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Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма - РИА Новости, 10.07.2026
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22:13 10.07.2026
Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма

Красный Крест сформировал запасы гумпомощи для оперативного реагирования в Крыму

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтсортированная помощь Российского Красного Креста
Отсортированная помощь Российского Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отсортированная помощь Российского Красного Креста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму и Севастополе в конце июня ввели режим ЧС регионального характера из-за перебоев с электроэнергией.
  • Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи, включая продуктовые и гигиенические наборы, питьевую воду и технические средства реабилитации.
  • В Севастополе 15 июля откроется центр содействия населению в условиях ЧС с системами для очистки воды и резервными аккумуляторами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Сформированы запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в Крыму в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Российского Красного Креста.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных с перебоями с электроэнергией из-за атак ВСУ.
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"Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности крымского и севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в случае необходимости", - говорится в сообщении.
В частности, в Республике Крым уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.
"В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации", - подчеркнули в пресс-службе.
Центр содействия населению в условиях ЧС откроется в Севастополе 15 июля. Там установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.
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