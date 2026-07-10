В Крыму введут дополнительные ограничения подачи электроэнергии

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"В результате вражеской атаки на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения. В связи с ремонтными работами, в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах", - говорится в сообщении.