В Крыму введут дополнительные ограничения подачи электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В южных и центральных районах Крыма введут дополнительные ограничения подачи электроэнергии.
- Они связаны с ремонтными работами после атак на энергообъекты полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут в пятницу в южных и центральных районах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Ранее предприятие сообщало об отсутствии электричества в ряде населенных пунктов Крыма из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА.
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"В результате вражеской атаки на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения. В связи с ремонтными работами, в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в круглосуточном режиме, сроки восстановления зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ, добавили в "Крымэнерго".