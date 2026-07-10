В Крыму ответили на слова генсека НАТО Рютте о России

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"Нам надо идти своим путем, строить свою цивилизацию. А они - пусть называют нас как хотят. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они пытаются нам навязать комплекс вторичности, вины. Чтобы наши дети с рождения чувствовали перед ними вину за что-то. В этом - цель таких заявлений", - сказал глава парламента.