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В Крыму ответили на слова генсека НАТО Рютте о России - РИА Новости, 10.07.2026
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07:18 10.07.2026
В Крыму ответили на слова генсека НАТО Рютте о России

Константинов: Рютте ошибся с восприятием России, представляя ее в виде угрозы

© REUTERS / Umit BektasГенсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценки Рютте ошибочными и провокационными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО.
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"Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России. За всю историю никаких целей, кроме уничтожения нашей страны, они не преследовали. Начиная с тевтонских рыцарей и заканчивая ударами беспилотниками по рейсовым автобусам", - сказал Константинов агентству.
По его словам, сегодня настал исторический период, когда нужно правильно и объективно оценить отношение Запада к России.
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"Нам надо идти своим путем, строить свою цивилизацию. А они - пусть называют нас как хотят. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они пытаются нам навязать комплекс вторичности, вины. Чтобы наши дети с рождения чувствовали перед ними вину за что-то. В этом - цель таких заявлений", - сказал глава парламента.
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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