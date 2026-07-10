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В Краснодаре объяснили, почему не приняли школьницу в десятый класс - РИА Новости, 10.07.2026
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23:42 10.07.2026 (обновлено: 23:51 10.07.2026)
В Краснодаре объяснили, почему не приняли школьницу в десятый класс

В Краснодаре школьницу не приняли в 10-й класс из-за неудовлетворительной оценки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьнице из Краснодара отказали в зачислении в десятый класс гимназии, сообщалось в СМИ.
  • Причина отказа в том, что девочка получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата.
  • Минобразования Краснодарского края сообщило, что 20 августа начнется вторая волна приема в десятый класс этой гимназии, а также предложило варианты поступления в другие школы.
КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Школьница из Краснодара, которую не приняли в десятый класс, как утверждали СМИ, несмотря на хорошие оценки в аттестате и отличное поведение, на самом деле получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата, в результате подача заявления затянулась, а мест в классе уже не осталось, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобразования Краснодарского края.
В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в десятый класс гимназии, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в гимназии собираются открыть всего два десятых класса, один из которых универсальный, и в нем физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.
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"В основной период сдачи основного государственного экзамена по математике <...> получила неудовлетворительную оценку, в связи с этим на момент приема заявлений в десятый класс у нее не было в наличии аттестата. Первая волна приема в десятый класс проводилась 01.07.2026. На момент подачи заявления <...> (07.07.2026) через портал "Госуслуги" в десятый класс, свободных мест не было", — уточнили агентству в Министерстве образования региона.
Там добавили, что в гимназии три десятых класса: два класса профильного обучения и один — универсального обучения. В профильные классы был конкурсный отбор, в универсальный класс было набрано 36 человек. Как сообщили в ведомстве, родителей школьницы проинформировали, что 20 августа начнется вторая волна приема в десятый класс этого учебного заведения, а также предложили варианты поступления в универсальный десятый класс в школы, которые располагаются недалеко от гимназии.
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