Краткий пересказ от РИА ИИ Школьнице из Краснодара отказали в зачислении в десятый класс гимназии, сообщалось в СМИ.

Причина отказа в том, что девочка получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата.

Минобразования Краснодарского края сообщило, что 20 августа начнется вторая волна приема в десятый класс этой гимназии, а также предложило варианты поступления в другие школы.

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Школьница из Краснодара, которую не приняли в десятый класс, как утверждали СМИ, несмотря на хорошие оценки в аттестате и отличное поведение, на самом деле получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата, в результате подача заявления затянулась, а мест в классе уже не осталось, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобразования Краснодарского края.

В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара , которой отказали в зачислении в десятый класс гимназии, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в гимназии собираются открыть всего два десятых класса, один из которых универсальный, и в нем физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.

"В основной период сдачи основного государственного экзамена по математике <...> получила неудовлетворительную оценку, в связи с этим на момент приема заявлений в десятый класс у нее не было в наличии аттестата. Первая волна приема в десятый класс проводилась 01.07.2026. На момент подачи заявления <...> (07.07.2026) через портал "Госуслуги" в десятый класс, свободных мест не было", — уточнили агентству в Министерстве образования региона.