Над Брянской областью уничтожили 186 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Брянской областью за сутки уничтожено 186 украинских БПЛА.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Уничтожено 186 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 186 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
По словам врио губернатора, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по региону.
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