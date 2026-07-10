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Над Брянской областью уничтожили 186 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 10.07.2026
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10:22 10.07.2026
Над Брянской областью уничтожили 186 украинских БПЛА за сутки

Ковальчук над Брянской областью уничтожили 186 украинских БПЛА за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Брянской областью за сутки уничтожено 186 украинских БПЛА.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Уничтожено 186 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 186 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук на платформе "Макс".

По словам врио губернатора, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по региону.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьЕгор КовальчукРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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