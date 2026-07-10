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"Монреаль" заключил контракт с Конюшковым - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Хоккей
 
22:36 10.07.2026
"Монреаль" заключил контракт с Конюшковым

"Монреаль" заключил контракт с российским защитником Конюшковым

© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"Богдан Конюшков
Богдан Конюшков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"
Богдан Конюшков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Монреаль Канадиенс» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Богданом Конюшковым.
  • Сезон-2026/27 Конюшков проведет в нижегородском «Торпедо», несмотря на то что уже подписал контракт с клубом НХЛ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" заключил контракт с российским защитником Богданом Конюшковым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
С игроком заключен контракт новичка, срок действия которого рассчитан на два года. Сезон-2026/27 Конюшков проведет в нижегородском "Торпедо", которое в пятницу расторгло соглашение с хоккеистом, чтобы он формально получил возможность подписать контракт с клубом НХЛ.
В сезоне-2025/26 Конюшков провел 67 матчей за "Торпедо" и набрал 38 очков (7 голов + 31 передача), заняв 12-е место среди защитников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству результативных действий. В плей-офф он записал на свой счет пять голевых передач в десяти встречах.
Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).
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