"Монреаль" заключил контракт с Конюшковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Монреаль Канадиенс» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Богданом Конюшковым.
- Сезон-2026/27 Конюшков проведет в нижегородском «Торпедо», несмотря на то что уже подписал контракт с клубом НХЛ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" заключил контракт с российским защитником Богданом Конюшковым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В сезоне-2025/26 Конюшков провел 67 матчей за "Торпедо" и набрал 38 очков (7 голов + 31 передача), заняв 12-е место среди защитников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству результативных действий. В плей-офф он записал на свой счет пять голевых передач в десяти встречах.
Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).