"Монреаль" заключил контракт с Конюшковым

В сезоне-2025/26 Конюшков провел 67 матчей за "Торпедо" и набрал 38 очков (7 голов + 31 передача), заняв 12-е место среди защитников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству результативных действий. В плей-офф он записал на свой счет пять голевых передач в десяти встречах.

Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).