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Ложу на концерт "Руки Вверх!" в Москве продают за 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 10.07.2026
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Шоубиз
 
04:47 10.07.2026 (обновлено: 11:29 10.07.2026)
Ложу на концерт "Руки Вверх!" в Москве продают за 1,3 миллиона рублей

Билеты на концерт группы "Руки Вверх!" в Москве достигают 1,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа «Руки Вверх!» отмечает 30-летие и проводит юбилейный стадионный тур по городам России, концерты в «Лужниках» в Москве запланированы на 25 и 26 июля.
  • За две недели до первого концерта в Москве все билеты на танцпол и в фан-зону распроданы, доступны еще билеты на дальние трибуны и в VIP-секторах по разной стоимости, включая комплекты билетов в ложу за несколько миллионов рублей.
  • Фронтмен группы Сергей Жуков рассказал, что подготовка к юбилейному туру шла с сентября прошлого года и зрителей ждут новые задумки, уникальные решения и сюрпризы, а программа будет длиться более трех часов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комплект билетов на юбилейный стадионный концерт "30 нам уже!" группы "Руки Вверх!" в Москве продают за 1,3 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив стоимость билетов.
В этом году группе "Руки Вверх!" исполняется 30 лет. В честь этого события 30 мая стартовал юбилейный стадионный тур "Руки Вверх! 30 нам уже!" по городам России. В Москве концерты пройдут в "Лужниках" 25 и 26 июля.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта
31 января, 04:08
За две недели до первого концерта в Москве, запланированного на 25 июля, все билеты на танцпол и в фан-зону распроданы. Поклонники творчества легендарной группы "Руки Вверх!" еще могут купить последние билеты на дальние трибуны, их стоимость варьируется от 4,2 до 7,6 тысячи рублей. За места поближе зрителям придется отдать от 5 до 17 тысяч рублей. Доступны и билеты в VIP-сектор стоимостью от 20 до 22 тысяч рублей, а чтобы попасть в VIP-ложу, нужно заплатить 50 тысяч рублей за место. Также доступен один комплект билетов в ложу, который рассчитан на 22 персоны, его стоимость составляет 1,1 миллиона рублей. В соседних таких ложах свободных мест уже нет.
На второй концерт группы, который состоится 26 июля, весь танцпол распродан, но можно купить билеты в фан-зону за 10 тысяч рублей. Места на трибунах обойдутся от 3,5 до 17 тысяч рублей. Кроме того, доступны различные варианты лож: на 18 человек - за 900 тысяч рублей, на 17 персон - за 850 тысяч рублей, для компании из 25 человек - за 1,25 миллиона рублей, на 21 персону - за 1,05 миллиона рублей, на 23 человека - за 1,15 миллиона рублей, для компании из 26 человек - за 1,3 миллиона рублей.
Ранее в интервью РИА Новости фронтмен группы Сергей Жуков рассказал, что подготовка юбилейного стадионного тура группы "Руки Вверх!" шла с сентября прошлого года. По его словам, на концертах в рамках тура "Руки Вверх! 30 нам уже!" зрителей ждут новые задумки, уникальные решения и сюрпризы. Юбилейная программа рассчитана более чем на три часа, вместо стандартных двух.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. В репертуаре группы "Руки Вверх!" 370 песен и 17 альбомов. Последний альбом "Открой мне дверь!" был выпущен в 2012 году.
Интервью лидера группы Руки Вверх! Сергея Жукова агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Сергей Жуков раскрыл райдер группы "Руки Вверх!"
22 мая, 05:48
 
ШоубизМоскваРоссияСергей ЖуковАлексей Потехин
 
 
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