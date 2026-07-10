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Кличко подписал распоряжение о повышении тарифов на проезд в Киеве - РИА Новости, 10.07.2026
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20:38 10.07.2026
Кличко подписал распоряжение о повышении тарифов на проезд в Киеве

Кличко подписал распоряжение о повышении тарифов на проезд в Киеве до 30 гривен

© AP Photo / Markus SchreiberМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 15 июля с 8 до 30 гривен.
  • Новый тариф будет действовать на всех видах общественного транспорта: в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере.
  • Кличко подписал распоряжение, несмотря на акцию протеста, которая прошла в Киеве.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о повышении с 15 июля цен на проезд в украинской столице с 8 до 30 гривен, соответствующий документ опубликован на сайте киевской городской госадминистрации в пятницу.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало об акции протеста против повышения тарифов на проезд в городском транспорте, которая прошла 11 июня у здания мэрии Киева. Издание напомнило, что в мае киевская городская администрация сообщила, что собирается повысить тарифы на проезд в городском транспорте, в частности, проезд на метро с 8 гривен (0,17 доллара) до 30 гривен (0,67 доллара).
Из опубликованного распоряжения следует, что новый тариф в размере 30 гривен за одну поездку будет действовать на всем общественном транспорте - в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. В документе говорится, что распоряжение вступает в силу 15 июля. В то же время с 1 августа появится проездной билет с возможностью многократных пересадок в течение 90 минут. Согласно распоряжению, его стоимость будет 60 гривен (1,35 доллара) "без учета стоимости носителя электронного билета".
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