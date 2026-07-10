Кличко подписал распоряжение о повышении тарифов на проезд в Киеве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о повышении с 15 июля цен на проезд в украинской столице с 8 до 30 гривен, соответствующий документ опубликован на сайте киевской городской госадминистрации в пятницу.

Из опубликованного распоряжения следует, что новый тариф в размере 30 гривен за одну поездку будет действовать на всем общественном транспорте - в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. В документе говорится, что распоряжение вступает в силу 15 июля. В то же время с 1 августа появится проездной билет с возможностью многократных пересадок в течение 90 минут. Согласно распоряжению, его стоимость будет 60 гривен (1,35 доллара) "без учета стоимости носителя электронного билета".