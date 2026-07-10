"Росконгресс" назвал китайские инвестиции в Латинской Америке угрозой США

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайские инвестиции в Латинской Америке представляют значительную опасность для США, так как Пекин добивается контроля над полезными ископаемыми, которые нужны Вашингтону.

Китай стремится к системному присутствию в ключевых секторах добывающей промышленности Латинской Америки, что позволяет ему обеспечивать себя поставками ключевых ресурсов на выгодных условиях.

Почти половина проектов по строительству морских портов в Латинской Америке реализуется за счет китайских инвестиций, что облегчает доставку грузов в Китай.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Китайские инвестиции в Латинской Америке представляют значительную опасность для США: Пекин добивается контроля над полезными ископаемыми, которые нужны Вашингтону, говорится в докладе Росконгресса, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Латинская Америка находится в процессе геоэкономического передела. Его причина - нарастающая напряженность со стороны США , грезящих о возвращении контроля над регионом. Основной противник Вашингтона - инвестиционная машина Китая, продвигающего собственную парадигму развития", - говорится в докладе "Латинская Америка: экономические реалии, конфликт интересов США и КНР".

Причины американской обеспокоенности, по мнению авторов, связаны не только с объемами, но и с характером китайских инвестиций в Латинскую Америку. "Стратегическое влияние на экономическую политику многих стран региона, инфраструктура двойного назначения, например, глубоководные порты могут использоваться для размещения военного флота, и перемещение торговых потоков невыгодны Вашингтону и должны, по мнению администрации Трампа, быть пресечены", - поясняют авторы.

Китайцы инвестируют в основном в добычу металлов, транспорт и энергетику. "Китай добивается не просто разовых инвестиционных сделок, а системного присутствия в ключевых секторах добывающей промышленности региона. Их контроль позволяет КНР обеспечить себя поставками ключевых ресурсов на выгодных условиях", - отмечают эксперты.

По данным авторов, почти половина проектов по строительству морских портов в Латинской Америке реализуется за счет китайских инвестиций. "Латинская Америка во многом остается сырьевым регионом, живущим на "ресурсную ренту". Так что для КНР инвестиции в инфраструктуру - это способ облегчить доставку грузов до портов, откуда они могут быть перенаправлены в Китай для дальнейшей переработки", - поясняется в документе.

США в текущей политике опираются на "Доктрину Монро" - документ 1823 года, который предполагает, что никакая страна за исключением Соединенных Штатов не имеет права реализовывать свои геополитические амбиции на всем западном полушарии. "Белый Дом вновь стал официально относиться к Латинской Америке как к собственному "заднему двору" в рамках "защиты независимости США от экспансионистских иностранных держав". Только если в XIX веке это были европейские колониальные империи, то двести лет спустя речь шла о Китае", - говорится в докладе.

В некоторых странах региона Вашингтону уже удалось достичь успеха. Так, Панама первой среди стран Латинской Америки отказалась участвовать в китайской инициативе "Одни пояс, одни путь".

"Американское правительство заинтересовано и в текущей нестабильной геополитической ситуации в Перу. Китайский проект создания трансконтинентального маршрута по территории Перу и Бразилии от Тихого до Атлантического океана и другие инициативы представляют для "Доктрины Донро" значительную опасность. Речь в том числе про риск утраты Панамским каналом статуса единственного маршрута, сокращающего дорогу в обход Южной Америки", - говорится в докладе.