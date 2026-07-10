Мирошник: Киев организовал серию политических убийств в Херсонской области

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"Буквально с весны 2022 года киевским режимом был развернут террор в отношении представителей новых местных властей, избиркомов, патриотически настроенных граждан, организаторов независимого референдума. Не особенно скрываясь, режим Зеленского и его приспешники стали заказчиками и исполнителями целой серии "внесудебных казней" или попросту "заказных политических убийств", ответственность за многие из них позже они открыто признали, делая кичливые желчные заявления", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".