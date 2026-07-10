Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что режим Владимира Зеленского с весны 2022 года развернул террор против новых властей Херсонской области.
- Киев стал заказчиком и исполнителем серии "заказных политических убийств", ответственность за многие из которых он признал.
- Среди жертв террора помощник мэра Херсона Павел Слободчиков, блогер Валерий Кулешов, заместитель губернатора Херсонской области Алексей Ковалев, секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов, а также была предпринята попытка отравления губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского с 2022 года развернул террор против новых властей Херсонской области и организовал "заказные политические убийства", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Буквально с весны 2022 года киевским режимом был развернут террор в отношении представителей новых местных властей, избиркомов, патриотически настроенных граждан, организаторов независимого референдума. Не особенно скрываясь, режим Зеленского и его приспешники стали заказчиками и исполнителями целой серии "внесудебных казней" или попросту "заказных политических убийств", ответственность за многие из них позже они открыто признали, делая кичливые желчные заявления", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
По словам Мирошника, с 2022 года жертвами организованного Киевом террора стали помощник мэра Херсона Павел Слободчиков, блогер Валерий Кулешов, заместитель губернатора Херсонской области Алексей Ковалев, секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов. Кроме того, как отметил дипломат, в августе 2022 года была предпринята попытка отравления губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который после лечения вернулся к работе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.