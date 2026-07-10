Киев использует запрещенные методы ведения боевых действий, заявил Мирошник

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"Используя запрещенные формы и методы ведения военных действий, они (киевской режим - ред.) стараются "инсценировать победы": вместо танков атаковать рейсовые автобусы и гражданские автомобили, вместо блиндажей и фортификации наносить удары по жилым домам и больницам", - сказал он в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".