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Киев использует запрещенные методы ведения боевых действий, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.07.2026
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Киев использует запрещенные методы ведения боевых действий, заявил Мирошник

Мирошник: Киев атакует больницы и гражданские автобусы вместо танков и блиндажей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим использует запрещенные методы и формы ведения боевых действий.
  • По его словам, вместо атак на танки и блиндажи, Киев атакует рейсовые автобусы, гражданские автомобили, жилые дома и больницы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим атакует больницы и гражданские автобусы вместо танков и блиндажей, таким образом использует запрещенные методы и формы введения боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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"Используя запрещенные формы и методы ведения военных действий, они (киевской режим - ред.) стараются "инсценировать победы": вместо танков атаковать рейсовые автобусы и гражданские автомобили, вместо блиндажей и фортификации наносить удары по жилым домам и больницам", - сказал он в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Мирошник отметил, что последние месяцы достаточно четко и однозначно показали, что Киев, не имея возможностей победить на поле боя, развернулся в сторону "террористической войны".
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