Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим использует запрещенные методы и формы ведения боевых действий.
- По его словам, вместо атак на танки и блиндажи, Киев атакует рейсовые автобусы, гражданские автомобили, жилые дома и больницы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим атакует больницы и гражданские автобусы вместо танков и блиндажей, таким образом использует запрещенные методы и формы введения боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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"Используя запрещенные формы и методы ведения военных действий, они (киевской режим - ред.) стараются "инсценировать победы": вместо танков атаковать рейсовые автобусы и гражданские автомобили, вместо блиндажей и фортификации наносить удары по жилым домам и больницам", - сказал он в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".