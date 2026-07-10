Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации.
- Черногория и Албания собираются закрыть три переговорные главы по реформам к 14 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации, сообщает издание Euractiv.
Издание отмечает, что кандидаты на вступление в ЕС на Балканах - Черногория и Албания – собираются к тому же сроку, 14 июля, закрыть три переговорных главы, то есть реформы по трем различным направлениям.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.