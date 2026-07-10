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Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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12:56 10.07.2026 (обновлено: 12:57 10.07.2026)
Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ

Euractiv: Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидалось

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации.
  • Черногория и Албания собираются закрыть три переговорные главы по реформам к 14 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации, сообщает издание Euractiv.
"Украина и Молдова, как ожидается, откроют второй из шести кластеров реформ, касающийся внешних отношений и внешней политики, хотя многие страны ЕС ожидали, что Киев к этому моменту продвинется дальше", - пишет издание.
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Издание отмечает, что кандидаты на вступление в ЕС на Балканах - Черногория и Албания – собираются к тому же сроку, 14 июля, закрыть три переговорных главы, то есть реформы по трем различным направлениям.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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