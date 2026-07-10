Киев проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидали, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации.

Черногория и Албания собираются закрыть три переговорные главы по реформам к 14 июля.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны организации, сообщает издание Euractiv.

"Украина и Молдова , как ожидается, откроют второй из шести кластеров реформ, касающийся внешних отношений и внешней политики, хотя многие страны ЕС ожидали, что Киев к этому моменту продвинется дальше", - пишет издание.

Издание отмечает, что кандидаты на вступление в ЕС на Балканах - Черногория и Албания – собираются к тому же сроку, 14 июля, закрыть три переговорных главы, то есть реформы по трем различным направлениям.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.