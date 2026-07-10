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В США забили тревогу из-за произошедшего в Киеве после удара ВС России - РИА Новости, 10.07.2026
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В США забили тревогу из-за произошедшего в Киеве после удара ВС России

American Conservative: в Киеве царит отчаяние после удара ВС России

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве царят упаднические настроения после ударов ВС России, пишет American Conservative.
  • В статье отмечается, что Украина не смогла остановить ни одной баллистической ракеты в ходе недавних российских ударов возмездия.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве царят упаднические настроения после ударов ВС России, пишет American Conservative.

"Это привело к растущему отчаянию в Киеве. По словам Путина, Зеленский даже предложил, чтобы обе стороны согласились прекратить обмен ударами беспилотников и ракет большой дальности", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что по данным СМИ, Украина не смогла остановить ни одной баллистической ракеты в ходе недавних российских ударов возмездия. Издание пишет, что при этом атаки ВСУ, похоже, не представляют угрозы существованию России.

На Украине заблуждения лидеров, стремящихся к победе в заведомо проигрышных ситуациях, грозят принести еще больше страданий и потерь. И Владимиру Зеленскому, и президенту США Дональду Трампу следует вернуться к реальности, в противном случае страны, которыми они руководят, столкнутся с перспективой бесконечного конфликта, говорится в статье.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.
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