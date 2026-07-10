В статье отмечается, что по данным СМИ, Украина не смогла остановить ни одной баллистической ракеты в ходе недавних российских ударов возмездия. Издание пишет, что при этом атаки ВСУ, похоже, не представляют угрозы существованию России.



На Украине заблуждения лидеров, стремящихся к победе в заведомо проигрышных ситуациях, грозят принести еще больше страданий и потерь. И Владимиру Зеленскому, и президенту США Дональду Трампу следует вернуться к реальности, в противном случае страны, которыми они руководят, столкнутся с перспективой бесконечного конфликта, говорится в статье.



В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.



Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.