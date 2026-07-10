МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Капибарам из "Москвариума" организовали спа-процедуры в честь Дня любви к капибарам, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.

Там отметили, что специалисты провели животным расслабляющий уход: почесали шерсть мягкими щетками, устроили тропический душ, а после водных процедур завернули в уютные полотенца.