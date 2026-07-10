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Капибарам из "Москвариума" организовали спа-процедуры - РИА Новости, 10.07.2026
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12:12 10.07.2026
Капибарам из "Москвариума" организовали спа-процедуры

Капибарам из "Москвариума" организовали спа-процедуры на День любви к капибарам

© Москвариум/TelegramСпа-процедуры для капибар в"Москвариуме"
Спа-процедуры для капибар вМосквариуме - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Москвариум/Telegram
Спа-процедуры для капибар в"Москвариуме"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капибарам Персику, Искре и Карамельке из «Москвариума» организовали спа-процедуры в честь Дня любви к капибарам.
  • Специалисты провели животным расслабляющий уход: почесали шерсть мягкими щетками, устроили тропический душ и завернули их в уютные полотенца после водных процедур.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Капибарам из "Москвариума" организовали спа-процедуры в честь Дня любви к капибарам, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"В честь Дня любви к капибарам в "Москвариуме" для капибар Персика, Искры и Карамельки организовали спа-процедуры", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что специалисты провели животным расслабляющий уход: почесали шерсть мягкими щетками, устроили тропический душ, а после водных процедур завернули в уютные полотенца.
"Капибары очень спокойные и любознательные животные, которые любят внимание и тактильный контакт. В честь праздника мы решили их немного побаловать и устроить настоящий день релакса. Судя по их реакции, подарок пришелся им по душе", - рассказала тренер "Москвариума" Алиса Колосова, слова которой приводит пресс-служба.
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