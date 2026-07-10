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Капибаре Савелию из белгородского зоопарка устроили застолье - РИА Новости, 10.07.2026
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10:55 10.07.2026
Капибаре Савелию из белгородского зоопарка устроили застолье

Капибаре Савелию из белгородского зоопарка устроили застолье в его праздник

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгородский зоопарк устроил застолье для капибары Савелия в честь «Дня любви к капибарам».
  • Кипер секции «Экзотариум» Анастасия Кириенко рассказала, что любимое лакомство Савелия — очень сладкие груши.
  • Несмотря на праздник, питание животного строго контролируется: в рационе Савелия около полутора-двух килограммов овощей и фруктов и пять килограммов травы, плюс витаминно-травяная мука, сено двух видов, обязательный витамин С каждое утро.
БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Белгородский зоопарк устроил для капибары Савелия грандиозное застолье с его любимыми сладкими грушами в честь "Дня любви к капибарам" в пятницу, рассказала РИА Новости кипер секции "Экзотариум" Анастасия Кириенко.
"Мы устроим ему грандиозное застолье с показательным кормлением и обязательно дадим вкусняшки — все будет в лучшем виде, обиженным он не останется", - рассказала она.
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Кипер подчеркнула, что его самым любимым лакомством являются очень сладкие груши, также он охотно ест тыкву и кукурузу. При этом животное крайне избирательно в еде: например, клевер он соглашается есть только в том случае, если кипер соберет его и подаст с рук. В то же время морковь Савелий не жалует и оставляет ее в кормушке до последнего.
Кириенко уточнила, что, несмотря на праздник, питание животного строго контролируется: в рационе Савелия около полутора-двух килограммов овощей и фруктов и пять килограммов травы, плюс витаминно-травяная мука, сено двух видов, обязательный витамин С каждое утро.
"Он у нас сыночка-корзиночка… Правда, он уже настолько избалованный, что иногда отказывается есть и как бы говорит принеси мне что-нибудь вкусненького. У него уже фактически каждый день праздник", - пошутила Кириенко, добавив, что его чрезмерно балуют лаской, пока он обживается в новом летнем вольере.
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