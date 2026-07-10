Белгородский зоопарк ищет капибаре Савелию подходящую невесту

Краткий пересказ от РИА ИИ Белгородский зоопарк ищет пару для молодого капибары Савелия.

Проблема заключается в том, что большинство капибар в России связаны родством с Московским зоопарком, откуда родом и Савелий.

Цены на капибар взлетели из-за их популярности, что осложняет поиски пары для Савелия.

БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Белгородский зоопарк подбирает пару для молодого капибары Савелия, но задачу осложняет то, что большинство капибар в России связаны родством с Московским зоопарком, оттуда родом и сам Савелий, рассказала РИА Новости кипер секции "Экзотариум" Анастасия Кириенко.

"Савелий у нас уже мужчина, не подросток, а молодой, красивый, импозантный, с обаятельной харизмой и классической капибарьей мордой… Конечно, он уже хотел бы завести семью, но пока наш зоопарк ищет ему подходящую даму", - рассказала Кириенко.

Однако проблема, по ее словам, заключается в том, что практически все капибары в России так или иначе связаны родством с Московским зоопарком , а сам Савелий так же из Москвы.

Она добавила, что зоопарк ищет для Савелия линию без родственных связей. Специалисты надеются, что в будущем кто-то завезет в Россию новых особей для обновления генофонда. Поиски невесты осложняются и финансовым фактором. По словам кипера, сейчас капибары находятся на пике популярности, из-за чего цены на них буквально взлетели: в последний раз, когда зоопарку предлагали самку, она стоила 2 миллиона рублей.

Кипер описала характер Савелия как классический мужской: он абсолютно неприхотлив, ему достаточно только еды, немного внимания, и чтобы ему почесали спину. Сейчас он осваивается в новом летнем вольере после зимнего помещения и пока чувствует себя неуверенно, немного пугается посетителей. В открытом бассейне он плавает нечасто, только в жару, так как вода для него прохладная, в отличие от зимнего вольера, где он плескался постоянно.

Сотрудник зоопарка рассказала, что Савелий — очень дисциплинированное животное, которое прекрасно ориентируется во времени и ежедневно в три часа дня ждет начала тренировок. Капибара умеет следовать за "таргетом" - специальным цветным шариком на палке, знает команды "сидеть", "подойди" и дает лапы. Тренинги проводятся не для развлечения, а для того, чтобы ветеринары могли осмотреть животное абсолютно без стресса для него.