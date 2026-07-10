Рейтинг@Mail.ru
Белгородский зоопарк ищет капибаре Савелию подходящую невесту - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:16 10.07.2026
Белгородский зоопарк ищет капибаре Савелию подходящую невесту

Кириенко: зоопарк в Белгороде ищет капибаре Савелию подходящую невесту

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгородский зоопарк ищет пару для молодого капибары Савелия.
  • Проблема заключается в том, что большинство капибар в России связаны родством с Московским зоопарком, откуда родом и Савелий.
  • Цены на капибар взлетели из-за их популярности, что осложняет поиски пары для Савелия.
БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Белгородский зоопарк подбирает пару для молодого капибары Савелия, но задачу осложняет то, что большинство капибар в России связаны родством с Московским зоопарком, оттуда родом и сам Савелий, рассказала РИА Новости кипер секции "Экзотариум" Анастасия Кириенко.
"Савелий у нас уже мужчина, не подросток, а молодой, красивый, импозантный, с обаятельной харизмой и классической капибарьей мордой… Конечно, он уже хотел бы завести семью, но пока наш зоопарк ищет ему подходящую даму", - рассказала Кириенко.
Капибара Савелий вышел из домика после бойкота - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Капибара Савелий из Белгородского зоопарка прервал забастовку
18 июня, 17:53
Однако проблема, по ее словам, заключается в том, что практически все капибары в России так или иначе связаны родством с Московским зоопарком, а сам Савелий так же из Москвы.
Она добавила, что зоопарк ищет для Савелия линию без родственных связей. Специалисты надеются, что в будущем кто-то завезет в Россию новых особей для обновления генофонда. Поиски невесты осложняются и финансовым фактором. По словам кипера, сейчас капибары находятся на пике популярности, из-за чего цены на них буквально взлетели: в последний раз, когда зоопарку предлагали самку, она стоила 2 миллиона рублей.
Кипер описала характер Савелия как классический мужской: он абсолютно неприхотлив, ему достаточно только еды, немного внимания, и чтобы ему почесали спину. Сейчас он осваивается в новом летнем вольере после зимнего помещения и пока чувствует себя неуверенно, немного пугается посетителей. В открытом бассейне он плавает нечасто, только в жару, так как вода для него прохладная, в отличие от зимнего вольера, где он плескался постоянно.
Сотрудник зоопарка рассказала, что Савелий — очень дисциплинированное животное, которое прекрасно ориентируется во времени и ежедневно в три часа дня ждет начала тренировок. Капибара умеет следовать за "таргетом" - специальным цветным шариком на палке, знает команды "сидеть", "подойди" и дает лапы. Тренинги проводятся не для развлечения, а для того, чтобы ветеринары могли осмотреть животное абсолютно без стресса для него.
"Капибар не зря называют кокосовыми собаками — их действительно так называют, все капибары очень хорошо дрессируются. Даже наш товарищ Савелий, который отличается ворчливым мужским характером, поддается дрессировке", — подчеркнула Кириенко.
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Капибары в Московском зоопарке ждут потомство, рассказала гендиректор
7 июля, 14:30
 
Хорошие новостиМоскваРоссияМосковский зоопаркХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала