Экономика Камчатки показала рост по ключевым отраслям за пять месяцев

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам января — мая 2026 года в Камчатском крае вырос ряд экономических показателей, включая промышленное производство, сельское хозяйство, оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг населению.

Индекс промышленного производства составил 100,5%, при этом добыча металлических руд выросла на 7,3%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов — на 25,1%.

В Камчатском крае продолжается строительство значимых объектов, включая краевой больничный комплекс, жилье, инфраструктурные проекты и туристические кластеры.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл – РИА Новости. Промышленное производство, сельское хозяйство, оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг населению выросли в Камчатском крае по итогам января–мая 2026 года, сообщили в правительстве региона.

"По итогам первых пяти месяцев 2026 года экономика Камчатского края сохраняет устойчивую динамику по ряду ключевых направлений. Рост показывают промышленное производство, сельское хозяйство, потребительский рынок, общественное питание и сфера платных услуг населению", - цитирует пресс-служба председателя правительства Камчатского края Юлию Морозову.

Оборот организаций по всем видам деятельности составил 280,6 миллиарда рублей, увеличившись на 9,6%. Индекс промышленного производства составил 100,5%, при этом добыча металлических руд выросла на 7,3%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов - на 25,1%.

Сельское хозяйство за первый квартал дало продукции на 3,95 миллиарда рублей - 130,2% к прошлому году, в животноводстве отмечен значительный рост производства яйца. Оборот розницы составил 71,5 миллиарда рублей, общепита - 5,4 миллиарда, платных услуг - 18,7 миллиарда. Уровень зарегистрированной безработицы остается низким - 0,4%.