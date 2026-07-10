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Экономика Камчатки показала рост по ключевым отраслям за пять месяцев - РИА Новости, 10.07.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
02:29 10.07.2026
Экономика Камчатки показала рост по ключевым отраслям за пять месяцев

На Камчатке выросли промпроизводство, сельское хозяйство и платные услуги

© РИА НовостиВид на Петропавловск-Камчатский.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Вид на Петропавловск-Камчатский.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам января — мая 2026 года в Камчатском крае вырос ряд экономических показателей, включая промышленное производство, сельское хозяйство, оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг населению.
  • Индекс промышленного производства составил 100,5%, при этом добыча металлических руд выросла на 7,3%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов — на 25,1%.
  • В Камчатском крае продолжается строительство значимых объектов, включая краевой больничный комплекс, жилье, инфраструктурные проекты и туристические кластеры.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл – РИА Новости. Промышленное производство, сельское хозяйство, оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг населению выросли в Камчатском крае по итогам января–мая 2026 года, сообщили в правительстве региона.
"По итогам первых пяти месяцев 2026 года экономика Камчатского края сохраняет устойчивую динамику по ряду ключевых направлений. Рост показывают промышленное производство, сельское хозяйство, потребительский рынок, общественное питание и сфера платных услуг населению", - цитирует пресс-служба председателя правительства Камчатского края Юлию Морозову.
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Оборот организаций по всем видам деятельности составил 280,6 миллиарда рублей, увеличившись на 9,6%. Индекс промышленного производства составил 100,5%, при этом добыча металлических руд выросла на 7,3%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов - на 25,1%.
Сельское хозяйство за первый квартал дало продукции на 3,95 миллиарда рублей - 130,2% к прошлому году, в животноводстве отмечен значительный рост производства яйца. Оборот розницы составил 71,5 миллиарда рублей, общепита - 5,4 миллиарда, платных услуг - 18,7 миллиарда. Уровень зарегистрированной безработицы остается низким - 0,4%.
В регионе продолжают строить второй этап краевой больницы, районные больницы, жилье в Вилючинске, водовод в Тигиле, регазификационный комплекс СПГ, дорогу к туристическому кластеру "Три вулкана" и объездную дорогу к Северо-Востоку. Морозова подчеркнула, что задача властей — обеспечить сбалансированное развитие, при котором рост в отраслях отражается на качестве жизни людей.
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