Юрист рассказала, почему нужно всегда брать чек в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист Лилия Ширяева рассказала, что при покупке товаров важно всегда брать чек в магазине, чтобы сохранить право на гарантийное обслуживание, возврат товара и компенсацию при браке.

Если кассир не выдает чек, следует потребовать его, а в случае отказа обратиться к администратору.

Если проблема не решается, рекомендуется написать претензию в двух экземплярах, один из которых отдать администрации магазина под роспись, а в целом такими ситуациями занимаются Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. При покупке товаров стоит всегда брать чек в магазине - иначе можно лишиться гарантийного обслуживания, возможности вернуть товар и получить компенсацию при браке, рассказала РИА Новости юрист Лилия Ширяева.

"Ситуация, когда кассир не выдает чек, - это не просто его досадная оплошность, а прямое нарушение закона. Чек - это ваше главное доказательство покупки, поэтому его надо всегда брать. Если этого не сделать, то вы рискуете не суметь вернуть товар, лишиться гарантийного обслуживания, не получить компенсацию при браке", - сказала она.

Поэтому в случае, если в магазине не был выдан чек, эксперт рекомендует потребовать чек у кассира, а если это не подействовало, обратиться к администратору.

"Если и администратор не решил такой простой вопрос, как выдача чека, то стоит написать претензию в двух экземплярах, один из которых отдаем администрации магазина под роспись", - советует Ширяева.