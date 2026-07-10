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Юрист рассказала, почему нужно всегда брать чек в магазине - РИА Новости, 10.07.2026
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03:07 10.07.2026
Юрист рассказала, почему нужно всегда брать чек в магазине

Юрист Ширяева: без чека можно лишиться гарантийного обслуживания и компенсации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители в магазине
Посетители в магазине - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители в магазине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Лилия Ширяева рассказала, что при покупке товаров важно всегда брать чек в магазине, чтобы сохранить право на гарантийное обслуживание, возврат товара и компенсацию при браке.
  • Если кассир не выдает чек, следует потребовать его, а в случае отказа обратиться к администратору.
  • Если проблема не решается, рекомендуется написать претензию в двух экземплярах, один из которых отдать администрации магазина под роспись, а в целом такими ситуациями занимаются Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. При покупке товаров стоит всегда брать чек в магазине - иначе можно лишиться гарантийного обслуживания, возможности вернуть товар и получить компенсацию при браке, рассказала РИА Новости юрист Лилия Ширяева.
"Ситуация, когда кассир не выдает чек, - это не просто его досадная оплошность, а прямое нарушение закона. Чек - это ваше главное доказательство покупки, поэтому его надо всегда брать. Если этого не сделать, то вы рискуете не суметь вернуть товар, лишиться гарантийного обслуживания, не получить компенсацию при браке", - сказала она.
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Поэтому в случае, если в магазине не был выдан чек, эксперт рекомендует потребовать чек у кассира, а если это не подействовало, обратиться к администратору.
"Если и администратор не решил такой простой вопрос, как выдача чека, то стоит написать претензию в двух экземплярах, один из которых отдаем администрации магазина под роспись", - советует Ширяева.
Жалобы в таких ситуациях рассматривают Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура, заключила юрист.
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