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Юрист рассказал, кто может вскрыть квартиру соседа, если он вас топит - РИА Новости, 10.07.2026
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02:56 10.07.2026
Юрист рассказал, кто может вскрыть квартиру соседа, если он вас топит

Юрист Сбитнев: экстренные службы могут вскрыть квартиру при аварии

© РИА Новости / Павел ЛисицынКвартира в жилом доме
Квартира в жилом доме - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Квартира в жилом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экстренные службы имеют право вскрыть жилье при аварии и угрозе затопления соседних квартир без присутствия собственника.
  • Обычно управляющая компания старается связаться с собственником или нанимателями, чтобы получить доступ к помещению и устранить аварию.
  • При вскрытии квартиры без присутствия собственника должны быть законное основание и составление соответствующих актов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экстренные службы имеют право вскрыть жилье при аварии и угрозе затопления соседних квартир, присутствие собственника квартиры, в которой произошло ЧП, для этого не обязательно, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
"В случае, если в квартире случилась авария и происходит затопление нижестоящих квартир, то экстренные службы (обычно МЧС России) имеют право вскрыть квартиру для предотвращения потенциального вреда жизни и здоровью жильцам дома, а также их имуществу без согласия и присутствия собственника жилого помещения", - рассказал агентству Сбитнев.
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При этом, отметил он, обычно стараются связаться как с собственником квартиры, так и с нанимателями, чтобы получить доступ к помещению и устранить аварию. По словам юриста, обычно этим занимается управляющая компания, у которой есть контакты собственников, и нанимателей – но эта информация имеется у управляющей компании не всегда.
При этом, по словам Сбитнева, собственник может дать устное согласие на вскрытие квартиры по телефону, но оно не будет иметь юридического значения, так как подтвердить личность человека, который давал согласие, в случае возникновения спора будет крайне затруднительно.
"В любом случае при вскрытии квартиры без присутствия собственника или иных законных владельцев, в том числе нанимателей, должно быть законное основание для вскрытия – ситуация, угрожающая жизни, здоровью, имуществу иных лиц, а также по итогу должны быть составлены акт вскрытия с указанием причин, времени, участников и акт о залитии, который отразит весь причиненный ущерб", - резюмировал юрист.
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