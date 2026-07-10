Юрист рассказал, кто может вскрыть квартиру соседа, если он вас топит

Краткий пересказ от РИА ИИ Экстренные службы имеют право вскрыть жилье при аварии и угрозе затопления соседних квартир без присутствия собственника.

Обычно управляющая компания старается связаться с собственником или нанимателями, чтобы получить доступ к помещению и устранить аварию.

При вскрытии квартиры без присутствия собственника должны быть законное основание и составление соответствующих актов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экстренные службы имеют право вскрыть жилье при аварии и угрозе затопления соседних квартир, присутствие собственника квартиры, в которой произошло ЧП, для этого не обязательно, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

"В случае, если в квартире случилась авария и происходит затопление нижестоящих квартир, то экстренные службы (обычно МЧС России ) имеют право вскрыть квартиру для предотвращения потенциального вреда жизни и здоровью жильцам дома, а также их имуществу без согласия и присутствия собственника жилого помещения", - рассказал агентству Сбитнев.

При этом, отметил он, обычно стараются связаться как с собственником квартиры, так и с нанимателями, чтобы получить доступ к помещению и устранить аварию. По словам юриста, обычно этим занимается управляющая компания, у которой есть контакты собственников, и нанимателей – но эта информация имеется у управляющей компании не всегда.

При этом, по словам Сбитнева, собственник может дать устное согласие на вскрытие квартиры по телефону, но оно не будет иметь юридического значения, так как подтвердить личность человека, который давал согласие, в случае возникновения спора будет крайне затруднительно.