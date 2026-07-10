Израиль сообщил США о возможном покушении на Трампа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль поделился с США разведданными о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа.
- Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2% и что он является «целью номер один» для Ирана.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на американского лидера Дональда Трампа, сообщает газет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп полагает, что может стать жертвой покушения
8 июля, 19:37
"Израиль передал США новые разведданные, которые, как утверждается, указывают на свежий план Ирана убить президента Трампа", – пишет издание.
В материале отмечается, что израильская дипмиссия в США не предоставила комментарии. Представительство Ирана при ООН запрос WSJ также не прокомментировало.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.