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Израиль сообщил США о возможном покушении на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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07:54 10.07.2026
Израиль сообщил США о возможном покушении на Трампа, пишут СМИ

WSJ: Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль поделился с США разведданными о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа.
  • Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2% и что он является «целью номер один» для Ирана.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на американского лидера Дональда Трампа, сообщает газет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%. По словам американского лидера, он является "целью номер один" для Ирана. На это фоне, как заявил американский лидер порталу Axios, Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.
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"Израиль передал США новые разведданные, которые, как утверждается, указывают на свежий план Ирана убить президента Трампа", – пишет издание.
В материале отмечается, что израильская дипмиссия в США не предоставила комментарии. Представительство Ирана при ООН запрос WSJ также не прокомментировало.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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