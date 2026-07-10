Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи

Израиль сообщил США о возможном покушении на Трампа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль поделился с США разведданными о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа.

Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2% и что он является «целью номер один» для Ирана.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на американского лидера Дональда Трампа, сообщает газет Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на американского лидера Дональда Трампа, сообщает газет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%. По словам американского лидера, он является "целью номер один" для Ирана . На это фоне, как заявил американский лидер порталу Axios, Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.

"Израиль передал США новые разведданные, которые, как утверждается, указывают на свежий план Ирана убить президента Трампа", – пишет издание.

В материале отмечается, что израильская дипмиссия в США не предоставила комментарии. Представительство Ирана при ООН запрос WSJ также не прокомментировало.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.