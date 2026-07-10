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В Испании военного лишили доступа к гостайне из-за брака с россиянкой - РИА Новости, 10.07.2026
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15:05 10.07.2026
В Испании военного лишили доступа к гостайне из-за брака с россиянкой

В Испании сержанта ВМС лишили доступа к гостайне за сокрытие брака с россиянкой

© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВМС Испании
Военнослужащий ВМС Испании - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Военнослужащий ВМС Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сержанта ВМС Испании лишили допуска к секретной информации после того, как он скрыл брак с гражданкой России.
  • Сержант не сообщил о получении российского гражданства после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и о браке, заключенном в Турции в 2023 году.
  • Адвокат сержанта заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде, так как выводы суда являются «нелогичными», и реальный риск для секретной информации доказан не был.
МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Сержанта ВМС Испании лишили допуска к секретной информации после того, как он скрыл брак с гражданкой России, сообщила газета Pais.
"Национальная судебная коллегия Испании поддержала решение Национального разведывательного центра (CNI) отозвать доступ к информации, отнесенной к категории секретной, у сержанта ВМС Испании А. О. Н., служившего специалистом по радиоэлектронной борьбе на подводной лодке S-70 Galerna, после того как суд счел доказанным, что он скрыл брак с россиянкой и получение российского гражданства", - пишет издание со ссылкой на источники.
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По его данным, CNI установил, что сержант не сообщил о браке с гражданкой России, заключенном в Турции 27 декабря 2023 года. В Испании этот брак был оформлен только в апреле 2025 года. Правила допуска к секретной информации обязывают сотрудников сообщать о значительных изменениях в личной жизни, включая вступление в брак.
Кроме того, указывается, что сержант, изначально имевший украинское гражданство и позднее получивший испанское, не сообщил о приобретении российского гражданства после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
В судебном решении также говорится, что во время собеседования по вопросам безопасности военный заявил, что в случае гипотетического участия Испании в вооруженном конфликте с Россией попросил бы не направлять его на участие в нем. Суд пришел к выводу, что совокупность этих обстоятельств вызывает "сомнения" в его "приверженности Испании", отмечает издание.
Адвокат сержанта заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде. По словам защиты, выводы суда являются "нелогичными", реальный риск для секретной информации доказан не был, а наличие российского гражданства само по себе не означает нелояльность Испании.
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