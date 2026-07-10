В Испании военного лишили доступа к гостайне из-за брака с россиянкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Сержанта ВМС Испании лишили допуска к секретной информации после того, как он скрыл брак с гражданкой России.

Сержант не сообщил о получении российского гражданства после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и о браке, заключенном в Турции в 2023 году.

Адвокат сержанта заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде, так как выводы суда являются «нелогичными», и реальный риск для секретной информации доказан не был.

МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Сержанта ВМС Испании лишили допуска к секретной информации после того, как он скрыл брак с гражданкой России, сообщила газета Сержанта ВМС Испании лишили допуска к секретной информации после того, как он скрыл брак с гражданкой России, сообщила газета Pais

"Национальная судебная коллегия Испании поддержала решение Национального разведывательного центра (CNI) отозвать доступ к информации, отнесенной к категории секретной, у сержанта ВМС Испании А. О. Н., служившего специалистом по радиоэлектронной борьбе на подводной лодке S-70 Galerna, после того как суд счел доказанным, что он скрыл брак с россиянкой и получение российского гражданства", - пишет издание со ссылкой на источники.

По его данным, CNI установил, что сержант не сообщил о браке с гражданкой России , заключенном в Турции 27 декабря 2023 года. В Испании этот брак был оформлен только в апреле 2025 года. Правила допуска к секретной информации обязывают сотрудников сообщать о значительных изменениях в личной жизни, включая вступление в брак.

Кроме того, указывается, что сержант, изначально имевший украинское гражданство и позднее получивший испанское, не сообщил о приобретении российского гражданства после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

В судебном решении также говорится, что во время собеседования по вопросам безопасности военный заявил, что в случае гипотетического участия Испании в вооруженном конфликте с Россией попросил бы не направлять его на участие в нем. Суд пришел к выводу, что совокупность этих обстоятельств вызывает "сомнения" в его "приверженности Испании", отмечает издание.