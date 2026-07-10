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В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны - РИА Новости, 10.07.2026
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04:20 10.07.2026 (обновлено: 09:36 10.07.2026)
В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны

Число жертв лесного пожара на юго-востоке Испании выросло до 12 человек

© EMA INFOCA/XЛесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© EMA INFOCA/X
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12.
  • По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.
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"Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара", - говорится в коммюнике местного правительства.
Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это "самый разрушительный пожар в истории" региона, и назвал ситуацию "беспрецедентной трагедией".
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.
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