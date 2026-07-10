Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

© EMA INFOCA/X Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12.

По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусия

Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.

"Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара", - говорится в коммюнике местного правительства.

Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это "самый разрушительный пожар в истории" региона, и назвал ситуацию "беспрецедентной трагедией".