В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12.
- По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.
"Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара", - говорится в коммюнике местного правительства.
Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это "самый разрушительный пожар в истории" региона, и назвал ситуацию "беспрецедентной трагедией".
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.
На юге Франции произошел крупный лесной пожар
5 июля, 10:44