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В Испании шесть человек погибли при лесном пожаре - РИА Новости, 10.07.2026
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03:13 10.07.2026 (обновлено: 09:36 10.07.2026)
В Испании шесть человек погибли при лесном пожаре

В Альмерии на юго-востоке Испании шесть человек погибли при лесном пожаре

© EMA INFOCA/XЛесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© EMA INFOCA/X
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Альмерия на юго-востоке Испании шесть человек погибли в результате лесного пожара.
  • По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли в провинции Альмерия на юго-востоке Испании в результате лесного пожара, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Сообщается, что некоторые из жертв были найдены мертвыми внутри автомобилей, охваченных пламенем.
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"Это ужасная новость. От имени правительства Андалусии я хочу выразить нашу скорбь и соболезнования семьям шести человек, погибших в этом пожаре", - сообщил в заявлении министр здравоохранения региона Антонио Санс.
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.
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