Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

© EMA INFOCA/X Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

В Испании шесть человек погибли при лесном пожаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В провинции Альмерия на юго-востоке Испании шесть человек погибли в результате лесного пожара.

По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли в провинции Альмерия на юго-востоке Испании в результате лесного пожара, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.

Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Сообщается, что некоторые из жертв были найдены мертвыми внутри автомобилей, охваченных пламенем.

"Это ужасная новость. От имени правительства Андалусии я хочу выразить нашу скорбь и соболезнования семьям шести человек, погибших в этом пожаре", - сообщил в заявлении министр здравоохранения региона Антонио Санс.