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В МИД Ирана заявили, что Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном - РИА Новости, 10.07.2026
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23:30 10.07.2026 (обновлено: 23:36 10.07.2026)
В МИД Ирана заявили, что Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном

Багаи: Иран не запрашивал переговоры с США на фоне эскалации

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не запрашивал переговоры с США.
  • Он добавил, что страна не стала отклонять запрос Катара по поводу визита в Иран для обсуждения текущей ситуации.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
"От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников (в лице Катара - ред.) по поводу визита (в Иран) для обсуждения текущей ситуации", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения.
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