В МИД Ирана заявили, что Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном

"От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников (в лице Катара - ред.) по поводу визита (в Иран) для обсуждения текущей ситуации", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения.