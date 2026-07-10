В МИД Ирана заявили, что Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не запрашивал переговоры с США.
- Он добавил, что страна не стала отклонять запрос Катара по поводу визита в Иран для обсуждения текущей ситуации.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
"От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников (в лице Катара - ред.) по поводу визита (в Иран) для обсуждения текущей ситуации", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения.