Иран может заниматься восстановлением ядерной инфраструктуры, сообщает CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран может заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах, утверждает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

На спутниковых снимках, по утверждению СМИ, заметны признаки восстановительных работ на военном комплексе Парчин и активность возле ядерного комплекса в Натанзе.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Телеканал Телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки утверждает, что Иран может заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах.

"Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты... Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Как утверждает CNN, спутниковые снимки, оказавшиеся в его распоряжении, свидетельствуют об активности на военном комплексе Парчин - там якобы заметны признаки восстановительных работ после ударов США и Израиля.

"Фотографии, сделанные 21 июня, показывают, что на горе Коланг (неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе - ред.) транспорт въезжает и выезжает из туннелей - в это время меморандум (о взаимопонимании с США - ред.) еще действовал", - также отмечает CNN.

В мае газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки утверждала, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.