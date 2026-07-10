В Иране вспыхнул пожар на предприятии нефтепереработки

Краткий пересказ от РИА ИИ На предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан произошел крупный пожар.

Пламенем охвачены второстепенные резервуары, основной резервуар пока не поврежден, причины пожара неизвестны.

ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Предприятие топливного сектора горит на западе Ирана, причины пожара неизвестны, сообщило агентство Предприятие топливного сектора горит на западе Ирана, причины пожара неизвестны, сообщило агентство IRNA

По его данным, крупный пожар произошел на предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан.

"Из-за сильного пожара возможности приблизиться к очагу возгорания нет", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

Кроме того, местный префект Мохаммад Азизи, что пламенем охвачены лишь второстепенные резервуары.

"Основной резервуар к настоящему моменту цел, оперативные службы сфокусированы на том, чтобы не допустить распространения огня на эту часть (предприятия)", - сказал он.