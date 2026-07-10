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В Иране вспыхнул пожар на предприятии нефтепереработки - РИА Новости, 10.07.2026
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22:06 10.07.2026
В Иране вспыхнул пожар на предприятии нефтепереработки

На западе Ирана возник сильный пожар на предприятии нефтепереработки

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПожарные автомобили в Иране
Пожарные автомобили в Иране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Пожарные автомобили в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан произошел крупный пожар.
  • Пламенем охвачены второстепенные резервуары, основной резервуар пока не поврежден, причины пожара неизвестны.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Предприятие топливного сектора горит на западе Ирана, причины пожара неизвестны, сообщило агентство IRNA.
По его данным, крупный пожар произошел на предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан.
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"Из-за сильного пожара возможности приблизиться к очагу возгорания нет", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Кроме того, местный префект Мохаммад Азизи, что пламенем охвачены лишь второстепенные резервуары.
"Основной резервуар к настоящему моменту цел, оперативные службы сфокусированы на том, чтобы не допустить распространения огня на эту часть (предприятия)", - сказал он.
По словам Азизи, причины пожара пока не установлены.
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