В Иране вспыхнул пожар на предприятии нефтепереработки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан произошел крупный пожар.
- Пламенем охвачены второстепенные резервуары, основной резервуар пока не поврежден, причины пожара неизвестны.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Предприятие топливного сектора горит на западе Ирана, причины пожара неизвестны, сообщило агентство IRNA.
По его данным, крупный пожар произошел на предприятии перерабатывающей компании Exin в округе Поле-Дохтар провинции Лурестан.
"Из-за сильного пожара возможности приблизиться к очагу возгорания нет", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Кроме того, местный префект Мохаммад Азизи, что пламенем охвачены лишь второстепенные резервуары.
"Основной резервуар к настоящему моменту цел, оперативные службы сфокусированы на том, чтобы не допустить распространения огня на эту часть (предприятия)", - сказал он.
По словам Азизи, причины пожара пока не установлены.