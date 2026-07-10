Галибаф заявил о готовности Ирана к тотальной обороне

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран готов к тотальной обороне, если США "предадут" меморандум о прекращении боевых действий.

Об этом он сказал на встрече с индонезийским коллегой.

ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Иран готов к тотальной обороне, если США "предадут" меморандум о прекращении боевых действий, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, также являющийся главой иранской делегации в диалоге с США.

"Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне", - сказал Галибаф на встрече с индонезийским коллегой, слова иранского политика были опубликованы в его Telegram-канале

Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.