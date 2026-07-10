Рейтинг@Mail.ru
Галибаф заявил о готовности Ирана к тотальной обороне - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 10.07.2026
Галибаф заявил о готовности Ирана к тотальной обороне

Галибаф: Иран готов к тотальной обороне в случае предательства США меморандума

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМохаммад-Багер Галибаф
Мохаммад-Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Мохаммад-Багер Галибаф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран готов к тотальной обороне, если США "предадут" меморандум о прекращении боевых действий.
  • Об этом он сказал на встрече с индонезийским коллегой.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Иран готов к тотальной обороне, если США "предадут" меморандум о прекращении боевых действий, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, также являющийся главой иранской делегации в диалоге с США.
"Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне", - сказал Галибаф на встрече с индонезийским коллегой, слова иранского политика были опубликованы в его Telegram-канале.
Флаги Пакистана в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Пакистан подтвердил готовность играть роль посредника между Ираном и США
Вчера, 21:00
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.
При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Ульянов оценил вероятность возобновления переговоров между Ираном и США
Вчера, 16:17
 
В миреСШАИранОрмузский проливМохаммад-Багер Галибаф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала