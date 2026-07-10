Краткий пересказ от РИА ИИ Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что попытки создать видимость восстановления санкционного режима против Тегерана в рамках механизма "снэпбэк" не имеют законных оснований.

Она выразила сожаление по поводу того, что некоторые делегации подталкивают Совбез к нарушению его решений и процедур.

ООН, 10 июл - РИА Новости. Любые попытки создать видимость восстановления санкционного режима против Тегерана в рамках механизма "снэпбэк" не имеют под собой никаких законных оснований, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Любые попытки создать иллюзию якобы состоявшегося снэпбэка безосновательны в силу целого ряда известных всем причин, к которым мы неоднократно привлекали внимание", - констатировала Евстигнеева во время заседания Совбеза ООН по теме нераспространения ядерного оружия.

Российский дипломат также выразила глубокое сожаление в связи с тем, что "некоторые делегации в очередной раз подталкивают Совбез к грубому нарушению его решения и процедуры".

В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия ("евротройка"). Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.

РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает такое решение "юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению".