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Катарские посредники проведут встречу с иранскими представителями - РИА Новости, 10.07.2026
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17:32 10.07.2026
Катарские посредники проведут встречу с иранскими представителями

Reuters: Катарские посредники проведут встречу с иранскими представителями

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катарские посредники проведут встречу с иранскими представителями в Тегеране для деэскалации напряжения между США и Ираном.
  • Посредники в переговорах США и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта.
  • Переговоры будут проводиться в координации с США.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Катарские посредники проведут в Тегеране встречу с иранскими представителями для деэскалации напряжения между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники из стран-посредников сообщал, что посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта.
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"Катарские посредники в переговорах находятся в Иране для того, чтобы встретиться с иранскими чиновниками, стремясь снизить напряженность (между странами - ред.) и создать условия для продолжения более широких переговоров", - говорится в сообщении агентства.
Как отметил источник, переговоры будут проводиться в координации с США. Переговоры направлены на обсуждение применения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и вопросов, которые привели к недавней эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, включая "споры" о судоходстве в Ормузском проливе, уточнил источник агентству.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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