Краткий пересказ от РИА ИИ Катарские посредники проведут встречу с иранскими представителями в Тегеране для деэскалации напряжения между США и Ираном.

Посредники в переговорах США и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Переговоры будут проводиться в координации с США.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Катарские посредники проведут в Тегеране встречу с иранскими представителями для деэскалации напряжения между США и Ираном, передает агентство Катарские посредники проведут в Тегеране встречу с иранскими представителями для деэскалации напряжения между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники из стран-посредников сообщал, что посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта.

"Катарские посредники в переговорах находятся в Иране для того, чтобы встретиться с иранскими чиновниками, стремясь снизить напряженность (между странами - ред.) и создать условия для продолжения более широких переговоров", - говорится в сообщении агентства.

Как отметил источник, переговоры будут проводиться в координации с США . Переговоры направлены на обсуждение применения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и вопросов, которые привели к недавней эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, включая "споры" о судоходстве в Ормузском проливе, уточнил источник агентству.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.