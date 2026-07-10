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В США дали название новому витку военной операции против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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13:11 10.07.2026 (обновлено: 13:12 10.07.2026)
В США дали название новому витку военной операции против Ирана, пишут СМИ

NYP: новый виток военной операции США против Ирана назвали "Жесткая Пощечина"

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый виток военной операции США против Ирана в неофициальных обсуждениях внутри администрации получил название «Жесткая Пощечина».
  • Администрация США допускает возможность проведения операции против Ирана в случае продолжения действий Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Новый виток военной операции США против Ирана в неофициальных обсуждениях внутри администрации получил название "Жесткая Пощечина", сообщает газета New York Post со ссылкой на американских чиновников.
"Возобновленная (президентом США Дональдом - ред.) Трампом военная операция внутри администрации описывается некоторыми чиновниками как "Жесткая Пощечина" Исламской Республике", - говорится в публикации.
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Как отмечает газета, несколько представителей Белого дома и Пентагона подчеркнули, что это неофициальное название операции.
По данным издания, администрация США допускает возможность проведения операции против Ирана в течение нескольких дней или даже недель в случае якобы продолжения действий Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
При этом, как отмечают источники, у Вашингтона сохраняется выбор между военным сценарием и возобновлением переговорного процесса с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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