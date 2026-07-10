В США дали название новому витку военной операции против Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый виток военной операции США против Ирана в неофициальных обсуждениях внутри администрации получил название «Жесткая Пощечина».

Администрация США допускает возможность проведения операции против Ирана в случае продолжения действий Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Новый виток военной операции США против Ирана в неофициальных обсуждениях внутри администрации получил название "Жесткая Пощечина", сообщает газета Новый виток военной операции США против Ирана в неофициальных обсуждениях внутри администрации получил название "Жесткая Пощечина", сообщает газета New York Post со ссылкой на американских чиновников.

"Возобновленная (президентом США Дональдом - ред.) Трампом военная операция внутри администрации описывается некоторыми чиновниками как "Жесткая Пощечина" Исламской Республике", - говорится в публикации.

Как отмечает газета, несколько представителей Белого дома и Пентагона подчеркнули, что это неофициальное название операции.

По данным издания, администрация США допускает возможность проведения операции против Ирана в течение нескольких дней или даже недель в случае якобы продолжения действий Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

При этом, как отмечают источники, у Вашингтона сохраняется выбор между военным сценарием и возобновлением переговорного процесса с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.