Удары США по югу Ирана уничтожили 30 рыбацких лодок за два дня, пишут СМИ

"В ходе атак 8 и 9 июля на прибрежную полосу провинции Хормозган после попадания двух снарядов армии США на пирс в Бендер-Аббасе по меньшей мере было уничтожено 30 рыбацких лодок", - говорится в сообщении.

Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.