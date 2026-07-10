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Удары США по югу Ирана уничтожили 30 рыбацких лодок за два дня, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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12:07 10.07.2026 (обновлено: 12:36 10.07.2026)
Удары США по югу Ирана уничтожили 30 рыбацких лодок за два дня, пишут СМИ

Tasnim: удары США по Бендер-Аббасу на юге Ирана уничтожили 30 рыбацких лодок

© Фото : соцсетиРыбацкие лодки были уничтожены в Бендер-Аббасе на юге Ирана
Рыбацкие лодки были уничтожены в Бендер-Аббасе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети
Рыбацкие лодки были уничтожены в Бендер-Аббасе на юге Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бендер-Аббасе на юге Ирана в результате ударов США 8 и 9 июля было уничтожено 30 рыбацких лодок.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Тридцать рыбацких лодок были уничтожены в Бендер-Аббасе на юге Ирана в результате ударов Соединенных Штатов, передает агентство Tasnim со ссылкой на местный рыболовецкий кооператив.
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"В ходе атак 8 и 9 июля на прибрежную полосу провинции Хормозган после попадания двух снарядов армии США на пирс в Бендер-Аббасе по меньшей мере было уничтожено 30 рыбацких лодок", - говорится в сообщении.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.
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