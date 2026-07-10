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В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи - РИА Новости, 10.07.2026
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02:54 10.07.2026
В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи

Похороны Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНародная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде.
  • Али Хаменеи был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде, сообщает телеканал Press TV.
"Погибший верховный лидер был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний", - говорится в сообщении.
В церемонии прощания участвовали сотни тысяч человек.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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