В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде.
- Али Хаменеи был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде, сообщает телеканал Press TV.
"Погибший верховный лидер был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний", - говорится в сообщении.
В церемонии прощания участвовали сотни тысяч человек.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.