Транзит судов в Ормузском проливе остановился, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Транзит судов через координируемый США оманский коридор в Ормузском проливе фактически остановился.
- Конфликт между США и Ираном привел к резкому сокращению движения судов через Ормузский пролив.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Транзит судов через координируемый США "оманский коридор" в Ормузском проливе фактически остановился, сообщает британское издание Lloyd's List.
"После последней эскалации конфликта между США и Ираном резко сократилось движение судов через Ормузский пролив, а отслеживаемый транзит судов через координируемый США оманский коридор фактически остановился", - сообщило в социальной сети Х одно из старейших в мире изданий, предоставляющее новости и аналитику глобального судоходства.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что движение через Ормузский пролив продолжается, но в меньших объемах.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.