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Город Конарак на юге Ирана подвергся удару - РИА Новости, 10.07.2026
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00:02 10.07.2026 (обновлено: 00:18 10.07.2026)
Город Конарак на юге Ирана подвергся удару

Военно-морской район в городе Конарак на юге Ирана подвергся удару

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Конарака Мохаммад-Юнес Хакани заявил, что военно-морской район города подвергся удару.
  • По словам мэра, два взрыва произошли в военно-морском районе Конарака, который был обстрелян вражескими истребителями в два этапа.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Военно-морской район в городе Конарак на юге Ирана подвергся удару, заявил мэр города Мохаммад-Юнес Хакани.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
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"Два взрыва произошло в военно-морском районе Конарака… этот район подвергся обстрелу вражескими истребителями в два этапа", - сказал Хакани, его слова приводит иранское агентство IRNA.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
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