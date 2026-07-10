Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-педиатр Юлия Андреева рекомендовала вводить треску в рацион в июле, за 5–6 недель до начала осени.

Треска содержит важные нутриенты для иммунитета, включая селенонеин, таурин и витамин А.

Для поддержки и укрепления иммунитета к началу осени достаточно употреблять треску два-три раза в неделю.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Треска может помочь заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ, данный продукт нужно начинать вводить в рацион в июле, за пять-шесть недель до начала осени, сообщила РИА Новости врач-педиатр Юлия Андреева.

"Треска - один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета. Начинайте вводить эту рыбу в рацион в июле, за 5-6 недель до начала осени, чтобы к сентябрю эти микроэлементы полностью интегрировались в защитные системы организма", - сказала Андреева.

По словам врача, треска содержит в себе самое эффективное сочетание селенонеина, таурина и витамина А - все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ.