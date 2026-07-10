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Врач назвала продукт, который может заранее укрепить иммунитет к осени - РИА Новости, 10.07.2026
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05:37 10.07.2026
Врач назвала продукт, который может заранее укрепить иммунитет к осени

Врач Андреева: треска поможет укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомТреска с сыром и помидорами, запеченная в духовке
Треска с сыром и помидорами, запеченная в духовке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Треска с сыром и помидорами, запеченная в духовке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-педиатр Юлия Андреева рекомендовала вводить треску в рацион в июле, за 5–6 недель до начала осени.
  • Треска содержит важные нутриенты для иммунитета, включая селенонеин, таурин и витамин А.
  • Для поддержки и укрепления иммунитета к началу осени достаточно употреблять треску два-три раза в неделю.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Треска может помочь заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ, данный продукт нужно начинать вводить в рацион в июле, за пять-шесть недель до начала осени, сообщила РИА Новости врач-педиатр Юлия Андреева.
"Треска - один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета. Начинайте вводить эту рыбу в рацион в июле, за 5-6 недель до начала осени, чтобы к сентябрю эти микроэлементы полностью интегрировались в защитные системы организма", - сказала Андреева.
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По словам врача, треска содержит в себе самое эффективное сочетание селенонеина, таурина и витамина А - все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ.
Андреева посоветовала есть треску два-три раза в неделю, добавив, что этого достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени.
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