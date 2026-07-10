Иранские СМИ заявили о рекордной посещаемости похорон Али Хаменеи

"Официальные оценки, составленные на основе многочисленных независимых полевых и правительственных источников, подтверждают, что в этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек", - сообщает телеканал, который назвал похоронные церемонии "самыми массовыми в истории человечества".