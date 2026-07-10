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В Госдуме предложили создать "Госснаб 2.0" без бюрократии - РИА Новости, 10.07.2026
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07:49 10.07.2026
В Госдуме предложили создать "Госснаб 2.0" без бюрократии

Депутат Кирьянов предложил создать аналог Госснаба без бюрократии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать «Госснаб 2.0» как интеллектуальный центр стратегического развития экономики.
  • Для реализации идеи на первом этапе предлагается создать межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти.
  • По мнению Кирьянова, «Госснаб 2.0» должен стать системой, в которой плановая экономика и рынок работают в связке, а технология искусственного интеллекта раскрывает свой потенциал.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать "Госснаб 2.0" как интеллектуальный центр стратегического развития экономики, начав эту работу с формирования межфракционной рабочей группы в ГД без создания новых бюрократических структур.
"Необходимо подумать о создании "Госснаба 2.0" как интеллектуального центра стратегического развития. Для этого не обязательно плодить бюрократические структуры - на первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти", - сказал РИА Новости Кирьянов.
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Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач.
"Сегодня в экономике есть прогнозы, ставки и сценарии, но не хватает именно системного управления развитием. "Госснаб 2.0" должен стать тем уровнем, где разрозненные решения собираются в единую логику с понятными приоритетами и механизмами реализации, где плановая экономика и рынок работают не в противоречии, а в связке", - добавил депутат.
По словам Кирьянова, речь идет не о возвращении к советской модели, а о создании современного интеллектуального центра, который сможет в режиме реального времени увязывать промышленность, энергетику, финансы, территории и инвестиции в единый контур.
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"Именно в рамках такой системы как "Госснаб 2.0" технология искусственного интеллекта способна в полной мере раскрыть свой потенциал, обеспечивая точность и скорость управления, недостижимые ранее", - подчеркнул он.
Парламентарий считает, что заявление президента России Владимира Путина о необходимости нового суверенного плана развития искусственного интеллекта подтверждает необходимость перехода от разрозненных решений к системному управлению, а первым шагом может стать межфракционная рабочая группа, которая объединит депутатов и представителей исполнительной власти.
"Именно такой формат позволяет быстро собрать ключевые компетенции и начать работать без институциональной инерции", - подытожил Кирьянов.
Госдума в среду приняла закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
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