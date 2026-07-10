В Госдуме предложили создать "Госснаб 2.0" без бюрократии

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать «Госснаб 2.0» как интеллектуальный центр стратегического развития экономики.

Для реализации идеи на первом этапе предлагается создать межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти.

По мнению Кирьянова, «Госснаб 2.0» должен стать системой, в которой плановая экономика и рынок работают в связке, а технология искусственного интеллекта раскрывает свой потенциал.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать "Госснаб 2.0" как интеллектуальный центр стратегического развития экономики, начав эту работу с формирования межфракционной рабочей группы в ГД без создания новых бюрократических структур.

"Необходимо подумать о создании "Госснаба 2.0" как интеллектуального центра стратегического развития. Для этого не обязательно плодить бюрократические структуры - на первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти", - сказал РИА Новости Кирьянов

Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач.

"Сегодня в экономике есть прогнозы, ставки и сценарии, но не хватает именно системного управления развитием. "Госснаб 2.0" должен стать тем уровнем, где разрозненные решения собираются в единую логику с понятными приоритетами и механизмами реализации, где плановая экономика и рынок работают не в противоречии, а в связке", - добавил депутат.

По словам Кирьянова, речь идет не о возвращении к советской модели, а о создании современного интеллектуального центра, который сможет в режиме реального времени увязывать промышленность, энергетику, финансы, территории и инвестиции в единый контур.

"Именно в рамках такой системы как "Госснаб 2.0" технология искусственного интеллекта способна в полной мере раскрыть свой потенциал, обеспечивая точность и скорость управления, недостижимые ранее", - подчеркнул он.

Парламентарий считает, что заявление президента России Владимира Путина о необходимости нового суверенного плана развития искусственного интеллекта подтверждает необходимость перехода от разрозненных решений к системному управлению, а первым шагом может стать межфракционная рабочая группа, которая объединит депутатов и представителей исполнительной власти.

"Именно такой формат позволяет быстро собрать ключевые компетенции и начать работать без институциональной инерции", - подытожил Кирьянов.