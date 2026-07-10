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В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения - РИА Новости, 10.07.2026
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14:43 10.07.2026 (обновлено: 17:16 10.07.2026)
В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения

Бундестаг принял пакет мер по масштабному сокращению расходов на здравоохранение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундестаг принял пакет мер, направленных на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.
  • Оппозиционные партии раскритиковали законопроект, заявив, что он приведет к банкротству больниц, перегрузке семейных врачей и подвергает опасности человеческие жизни.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Немецкий парламент принял пакет мер, направленных на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.
При этом, по данным Кильского института мировой экономики, в марте и апреле этого года Германия выделила Украине военную помощь на сумму 4,2 миллиарда евро — в первую очередь на ПВО и беспилотники. Всего с февраля 2022-го Берлин выплатил Киеву 94 миллиарда евро.
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В поддержку законопроекта проголосовали 319 депутатов, 286 высказались против, четверо воздержались. Его разработала правящая коалиция ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) для стабилизации взносов в больничные кассы. Он предусматривает сокращение расходов на врачебные праксисы, клиники, аптеки и фармацевтическую отрасль, а также уменьшение выплат для застрахованных. Предполагается, что эти меры должны разгрузить фонды обязательного медицинского страхования и предотвратить новое повышение взносов.
По словам министра здравоохранения Нины Варкен, ситуация с больничными кассами драматичная и не терпит отлагательства: без проведения реформы в 2027 году вероятно повышение размера взносов на один процентный пункт.
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Оппозиционные партии жестко раскритиковали законопроект. Как отметила лидер фракции "Зеленые" Бритта Хассельман, "состряпанный на скорую руку закон" приведет не к стабильности взносов, а к банкротству больниц и перегрузке семейных врачей.
Лидер фракции "Левые" Хайди Райхиннек подчеркнула, что закон "подвергает опасности человеческие жизни", а депутат от "Альтернативы для Германии" Николь Хесс заявила, что это не реформа, а приглашение к сворачиванию медицинского обеспечения.
Как ожидается, уже в пятницу закон должен поступить на рассмотрение в бундесрат.
В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам.
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