Краткий пересказ от РИА ИИ Бундестаг принял пакет мер, направленных на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.

Оппозиционные партии раскритиковали законопроект, заявив, что он приведет к банкротству больниц, перегрузке семейных врачей и подвергает опасности человеческие жизни.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Немецкий парламент принял пакет мер, направленных на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.

При этом, по данным Кильского института мировой экономики, в марте и апреле этого года Германия выделила Украине военную помощь на сумму 4,2 миллиарда евро — в первую очередь на ПВО и беспилотники. Всего с февраля 2022-го Берлин выплатил Киеву 94 миллиарда евро .

праксисы , клиники, аптеки и фармацевтическую отрасль, а также уменьшение выплат для застрахованных. Предполагается, что эти меры должны разгрузить фонды обязательного медицинского страхования и предотвратить новое повышение взносов. В поддержку законопроекта проголосовали 319 депутатов, 286 высказались против, четверо воздержались. Его разработала правящая коалиция ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) для стабилизации взносов в больничные кассы. Он предусматривает сокращение расходов на врачебные, клиники, аптеки и фармацевтическую отрасль, а также уменьшение выплат для застрахованных. Предполагается, что эти меры должны разгрузить фонды обязательного медицинского страхования и предотвратить новое повышение взносов.

По словам министра здравоохранения Нины Варкен, ситуация с больничными кассами драматичная и не терпит отлагательства: без проведения реформы в 2027 году вероятно повышение размера взносов на один процентный пункт.

Оппозиционные партии жестко раскритиковали законопроект. Как отметила лидер фракции "Зеленые" Бритта Хассельман, "состряпанный на скорую руку закон" приведет не к стабильности взносов, а к банкротству больниц и перегрузке семейных врачей.

Лидер фракции "Левые" Хайди Райхиннек подчеркнула, что закон "подвергает опасности человеческие жизни", а депутат от "Альтернативы для Германии" Николь Хесс заявила, что это не реформа, а приглашение к сворачиванию медицинского обеспечения.

Как ожидается, уже в пятницу закон должен поступить на рассмотрение в бундесрат .