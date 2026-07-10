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Помощница Гергиева опровергла информацию о его госпитализации - РИА Новости, 10.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 10.07.2026 (обновлено: 18:00 10.07.2026)
Помощница Гергиева опровергла информацию о его госпитализации

Помощница Гергиева Касаткина опровергла информацию о госпитализации маэстро

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Касаткина опровергла информацию о госпитализации Валерия Гергиева.
  • Она сообщила, что маэстро готовится к двум крупным премьерам в Большом театре: "Анна Каренина" пройдет 16 июля, "Мадам Баттерфляй" — 21 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощница гендиректора Большого театра, народного артиста РФ Валерия Гергиева Анна Касаткина опровергла РИА Новости информацию о госпитализации маэстро, отметив, что с ним все в порядке, он не в больнице.
«
"С Валерием Гергиевым все в порядке, он не в больнице", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли Гергиева госпитализировали.
По словам Касаткиной, маэстро готовится к двум крупным премьерам в Большом театре: "Анна Каренина" в постановке Максима Петрова пройдет 16 июля, "Мадам Баттерфляй" можно будет увидеть 21 июля.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Гергиева якобы экстренно госпитализировали.
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