Помощница Гергиева опровергла информацию о его госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Касаткина опровергла информацию о госпитализации Валерия Гергиева.
- Она сообщила, что маэстро готовится к двум крупным премьерам в Большом театре: "Анна Каренина" пройдет 16 июля, "Мадам Баттерфляй" — 21 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощница гендиректора Большого театра, народного артиста РФ Валерия Гергиева Анна Касаткина опровергла РИА Новости информацию о госпитализации маэстро, отметив, что с ним все в порядке, он не в больнице.
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"С Валерием Гергиевым все в порядке, он не в больнице", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли Гергиева госпитализировали.
По словам Касаткиной, маэстро готовится к двум крупным премьерам в Большом театре: "Анна Каренина" в постановке Максима Петрова пройдет 16 июля, "Мадам Баттерфляй" можно будет увидеть 21 июля.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Гергиева якобы экстренно госпитализировали.