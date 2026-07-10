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В Госдуму внесли законопроект о раскрытии состава табачных изделий - РИА Новости, 10.07.2026
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17:00 10.07.2026
В Госдуму внесли законопроект о раскрытии состава табачных изделий

В ГД внесли проект о раскрытии опасных ингредиентов табачных изделий и вейпов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязует производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
  • Он предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, усиливающих зависимость или оказывающих токсичное воздействие, документ доступен в думской электронной базе.
Сейчас, согласно пояснительной записке, изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.
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"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается вывести из-под режима коммерческой тайны информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретают такие свойства в результате нагревания или тления.
Отмечается, что потребление табака является одним из основных факторов риска развития онкологических, сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний. По мнению авторов, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в России.
В сопроводительных документах уточняется, что документ разработан в рамках реализации Концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2035 года, а также во исполнение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую Россия ратифицировала в 2008 году.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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