В Госдуму внесли законопроект о раскрытии состава табачных изделий

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязует производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

Он предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, усиливающих зависимость или оказывающих токсичное воздействие, документ доступен в думской электронной базе.

Сейчас, согласно пояснительной записке, изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.

"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается вывести из-под режима коммерческой тайны информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретают такие свойства в результате нагревания или тления.

Отмечается, что потребление табака является одним из основных факторов риска развития онкологических, сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний. По мнению авторов, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в России

В сопроводительных документах уточняется, что документ разработан в рамках реализации Концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2035 года, а также во исполнение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую Россия ратифицировала в 2008 году.